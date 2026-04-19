ROMU apreende grande quantidade de drogas em residência em Cosmópolis

Ação após denúncia anônima resultou na condução de suspeito à delegacia

A equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) apreendeu uma grande quantidade de drogas na tarde de sábado (18), em uma residência no município de Cosmópolis, após o recebimento de denúncia anônima sobre armazenamento de entorpecentes.

Ao chegarem ao local, os agentes visualizaram um homem que, ao perceber a aproximação da viatura, correu para dentro do imóvel. Com autorização da responsável pela casa, a equipe realizou buscas no interior da residência.

Durante a vistoria, foram encontrados nos fundos do imóvel um tambor contendo diversas substâncias semelhantes a drogas, além de materiais utilizados para o fracionamento, como embalagens, balanças de precisão e uma quantia em dinheiro.

Segundo os agentes, o suspeito afirmou que mantinha o material como forma de pagamento de uma dívida, mas não informou a origem dos entorpecentes. A esposa dele também estava na residência no momento da ocorrência.

Ao todo, foram apreendidas 691 porções de cocaína, 115 unidades de maconha e R$ 15,50 em dinheiro. O homem foi encaminhado para exame de corpo de delito e, posteriormente, apresentado na delegacia, onde o caso foi registrado.

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