Itapira está entre as 222 melhores cidades do Brasil no ranking de municípios sustentáveis

Divulgado no início do mês de agosto, o IDSC – BR (Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades) mostra Itapira na 222ª colocação entre os 5.570 municípios brasileiros. O mapa aponta o progresso total das cidades para a realização de todos os 17 ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) estabelecidos pela ONU para o cumprimento da Agenda 2030.

Com uma pontuação final de 57,48 de 100, Itapira está classificada como nível de desenvolvimento sustentável médio. “Estamos trabalhando e desenvolvendo ações em várias áreas, especialmente nas questões ambientais, para alcançarmos bons resultados nesses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que, inclusive, também são requisitos do Programa Município Verde Azul em que alcançamos a 8ª colocação no último ranking. Continuaremos trabalhando para elevar esses níveis”, avaliou o prefeito Toninho Bellini.

Conforme explica o biólogo Anderson Martelli, diretor da SAMA (Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente), a ONU propôs 17 Objetivos e 169 Metas para todas as nações do mundo visando um desenvolvimento sustentável e como forma de apelo global para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade. “Dentre essas 17 ODSs, em ‘Água Potável e Saneamento’, ‘Energias Renováveis’, e ‘Proteção das Águas’ o município foi pontuado e classificado como Muito Alto, com nota entre 80 a 100 pontos”, destacou.

“Continuaremos trabalhando todas essas questões relacionadas ao Meio Ambiente, mas também nas áreas de Saúde, Educação, Segurança, Assistência e Inclusão Social com o objetivo de tornar Itapira mais inclusiva, justa e segura”, completou o secretário da SAMA, José Aparecido Perentel Rostirolla.

A análise completa do município pode ser acessada no site https://idsc.cidadessustentaveis.org.br/profiles/3522604/. Na página inicial do Instituto Cidades Sustentáveis também é possível verificar a posição no ranking e o perfil de cada cidade do país.