Itapira Racing abre temporada 2023 acelerando em Interlagos

Depois de fechar o ano de 2022 garantindo presença no pódio de todas as

provas que disputou, a equipe Itapira Racing/2GO/Yokohama/SKS encara

no próximo dia 22 seu primeiro compromisso da atual temporada, irá

encarar as 1000 Milhas Chevrolet/Absoluta.

O time local estará acelerando no Autódromo Internacional de Interlagos,

em São Paulo (SP), com sua formação completa, com os pilotos Edras

Soares, Juarez Soares e Esdras Soares comandando o protótipo MRX

número 77, preparado pela Motorcar Racing. O trio irá competir na

categoria P3, com a expectativa de lutar por um lugar no pódio tanto na

categoria quanto na classificação geral.

O otimismo em relação a participação na prova que mais uma está inserida

no calendário oficial dos eventos comemorativas ao aniversário da cidade

de São Paulo, se justifica pelo bom desempenho que os itapirenses têm tido

comandando o MRX.

Plenamente adaptados aos detalhes de pilotagem do carro, Edras, Juarez e

Esdras têm conseguido manter um ritmo forte e constante que favorece a

luta pelas primeiras posições numa prova que tem duração estimada de 12

horas.

A largada para as 1000 Milhas deste ano será pontualmente à zero hora de

domingo (meia noite de sábado), com os conjuntos percorrendo os quase 4

mil metros do autódromo paulista ao longo de toda a madrugada e manhã

do domingo.

Mas se a prova começa apenas no dia 22, antes disso os pilotos terão muito

trabalho. Já a partir de quinta-feira (19) as equipes começam a se preparar

para os treinos livres e oficiais agendados para os dois dias anteriores.

Para a disputa deste ano, Interlagos terá uma novidade. O autódromo

contará com refletores de led que tornarão o evento ainda mais atrativo ao

público.

A edição deste ano das 1000 Milhas terá sua largada e chegada sendo

transmitida ao vivo pelo canal Band Sports, além de flashs com os

principais momentos durante a manhã.

Com sede na cidade de Itapira (SP), a equipe Itapira Racing é alicerçada na

tradição da família Soares dentro do automobilismo nacional. O time é

composto pelo patriarca e multicampeão no automobilismo Edras Soares e

os filhos Esdras e Juarez Soares, que têm seguido os passos do pai com

uma grande coleção de conquistas nas pistas. Para saber mais sobre a

Itapira Racing, nos acompanhe em nossas redes sociais, no Facebook