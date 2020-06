Itapira registra 7º óbito por Covid-19

O sétimo óbito por Coronavírus (Covid-19) de Itapira foi registrado nesta terça-feira. Trata-se de um homem de 65 anos que faleceu no Hospital Municipal no dia 13 e havia colhido o exame no dia 8. O Instituto Adolfo Lutz enviou hoje o resultado positivo para a Vigilância Epidemiológica do município.

O paciente estava internado anteriormente em enfermaria devido um AVE (Acidente Vascular Encefálico). Após apresentar complicações respiratórias, o mesmo precisou ser entubado e foi para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no dia 8 (mesmo dia da coleta do exame), onde veio a falecer no sábado, dia 13.

No boletim desta terça-feira Itapira contabiliza 113 casos positivos de Covid-19, dos quais 82 já estão recuperados, há 24 em recuperação e 7 óbitos. Os casos suspeitos que aguardam a chegada de exames são 120.