Itapira registra nove casos e o quinto óbito pelo Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou na manhã de hoje a quinta morte por Coronavírus (Covid-19) em Itapira. Trata-se de um homem de 73 anos que faleceu no dia 2 de junho e já constava no boletim como óbito suspeito em investigação. O exame com resultado positivo chegou hoje do Instituto Adolfo Lutz.

O homem havia sido internado no Hospital Municipal no dia 29 de maio depois de apresentar os sintomas iniciais de febre e tosse e no dia 30 deu entrada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Ele era portador de doença hepática crônica.