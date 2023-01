(ITAPIRA) Secretários e diretores organizam ação para reforçar cobertura do Censo 2022

Uma reunião realizada na tarde desta sexta-feira, 6, com secretários e diretores da Prefeitura teve por objetivo traçar o planejamento de uma ação conjunta para reforçar as orientações junto à população quanto à importância de participar das entrevistas do Censo 2022.

Em uma das frentes de atuação, haverá uma força tarefa entre os próprios departamentos da Prefeitura para orientar os servidores e identificar os que ainda não foram recenseados. Além disso, os setores que trabalham com atendimento ao público passarão a orientar a população sobre o assunto, inclusive com entrega de panfletos que foram especialmente produzidos para explicar a importância da pesquisa e sobre como as famílias não recenseadas podem solicitar a visita do entrevistador.

As prévias apresentadas pelo IBGE apontam uma redução da população de Itapira e esse fato gerou preocupação para os gestores municipais tendo em vista que repasse de recursos do Governo Federal para áreas importantes como Saúde, Educação, Segurança, Habitação, entre outros, são feitos utilizando o número de habitantes como critério. “Nessa primeira prévia, estimamos que a redução de repasses com essa ‘diminuição’ da nossa população pode chegar a cerca de R$ 7 milhões”, disse o vice-prefeito Mário da Fonseca.

Em Itapira, foi disponibilizado um número exclusivo para agendamento pelo WhatsApp: (19) 98702.4287. Também há o canal direto do IBGE pelo telefone 137.