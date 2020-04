Itapira tem os dois primeiros casos confirmados de coronavírus

A Secretaria de Saúde confirmou na tarde desta terça-feira, 31, os dois primeiros casos positivos de coronavírus (Covid-19) no município. Trata-se de um homem de 77 anos que está internado na UTI da Santa Casa e outro homem de 34 anos, profissional de saúde, que estava em quarentena em casa. Os dois exames foram feitos na rede particular. Os exames que foram enviados ao Instituto Adolfo Lutz ainda não chegaram ao município, bem como os testes rápidos adquiridos.

Todas as medidas de segurança já foram tomadas pela Vigilância Epidemiológica, com isolamento dos familiares e demais pessoas que tiveram contato com os dois homens. Outros detalhes sobre os pacientes não serão divulgados para que a identidade de ambos seja preservada.

No boletim divulgado esta terça-feira, o município tem 20 casos suspeitos e dois confirmados de Covid-19. Cinco pacientes estão internados. Do total de 31 casos notificados, nove já foram descartados.

