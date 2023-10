Itapirenses fazem dobradinha no pódio da Subida de Montanha em Brotas

Os pilotos itapirenses Edras Soares e Maurício Sabbag encararam no sábado (07) a etapa de Brotas da temporada 2023 da Hill Climb Brazil (Subida de Montanha) e asseguraram as duas primeiras posições do Top Five da prova.

A competição que pela primeira vez colocou os pilotos em ação na cidade conhecida pelas corredeiras do Rio Jacaré Pepira mobilizou perto de 30 pilotos encarando o percurso na Estrada do Patrimônio, na subida da Serra de São Sebastião, com cerca de 5 quilômetros de extensão.

E os itapirenses abriram a série de subidas dominando a classificação, com Edras anotando o melhor tempo, ficando provisoriamente com o Leão de Montanha, e Maurício o segundo tempo, em primeiro no Top Five

No final das três baterias realizadas ao longo do dia e da bateria noturna, o título de Leão da Montanha ficou com o piloto Wallace Santin, de Guarulhos (SP), com o Audi S3 Turbo, o tempo de 2min12,77seg.

Edras travou uma batalha parelha e a bordo da Porsche 911 Turbo cravou 2min14,21seg, ficando com o primeiro lugar no Top Five e o título da categoria 7.

Já Maurício, a bordo da Porsche Carrera foi o segundo colocado no Top Five e campeão da categoria 5, com cravando no cronometro o tempo de 2min21,27seg.

Com os resultados em Brotas, a dupla itapirense mantem os 100% de aproveitamento nas etapas em que participaram na Hill Climb Brazil. Edras subiu no pódio nas duas etapas que participou, Lindoia (SP) e Brotas) e quanto Maurício soma três pódios na temporada Lindoia, Águas de Lindoia (SP) e Brotas.

A 6º e última etapa da temporada 2023 da Subida de Montanha acontecerá nos dias 11 e 12 de novembro, em Monte Alegre do Sul (SP).