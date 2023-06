IVONETE DA APB É HOMENAGEADA NA CÂMARA MUNICIPAL

Durante a 13ª Sessão Ordinária realizada nesta segunda-feira, 5 de junho, os vereadores homenagearam a Srª Ivonete Fernandes de Almeida, gerente administrativa da Associação Príncipe Bernardo (APB), que faleceu no dia 6 de abril, vítima de complicações de um quadro de dengue.

Janderson Adriano Ribeiro, o Chiba, realizou a leitura da Moção de Pesar assinada por todos os vereadores contando um pouco da história da holambrense tão importante para a comunidade. Ivonete, foi gerente administrativa na Associação Príncipe Bernardo por cerca de 15 anos.

A sessão teve a presença dos familiares e amigos da homenageada. Em tribuna, além de Chiba, os vereadores Pernambuco, Hermindo, Serjão, Oriovaldo, Bigode e Jô da Farmácia também falaram sobre Ivonete e suas ações para a melhoria na qualidade de vida dos jovens e crianças.

Para Chiba, essa foi uma justa e singela homenagem a quem tanto esteve engajada nas ações promovidas no município, seja na APB, ou na Pastoral, de diversas formas sempre estava disposta a ajudar. “Que conheceu a Ivonete sabe a importância e relevante de tudo que ela fez aqui para inúmeras pessoas, quem conviveu sabe a pessoa grandiosa que ela foi,” disse.

VEJA A MOÇÃO NA ÍNTEGRA

À Família enlutada, transmitimos esta mensagem:

“Senhora Ivonete Fernandes de Almeida, Ivonete da APB, como era conhecida, morreu no último dia 8 de abril, em virtude de complicações de um quadro de Dengue. Figura conhecida na cidade e muito querida pela comunidade foi gerente administrativa na Associação Príncipe Bernardo por cerca de 15 anos.

Holambrense nata, nasceu na antiga Fazenda Ribeirão no dia 3 de dezembro de 1961 e foi a quarta filha entre os sete filhos do casal Agenor Fernandes de Almeida e Benedicta Ribeiro de Almeida. Aos 19 anos casou-se com Antônio Miguel Martins, falecido em 2009 e tiveram duas filhas, Geise e Joyce Martins.

Técnica em contabilidade começou a trabalhar na APB há mais de 30 anos quando ainda era Escola de Economia Doméstica, dando aulas de culinária. Ao longo deste período, exerceu várias funções, foi secretária, até assumir a coordenação, contribuindo diretamente na formação comum indispensável as crianças e jovens para o exercício da cidadania e os meios para progredir na sociedade e no mercado de trabalho.

Ivonete seja ou trabalho ou no círculo familiar sempre teve uma relação com a coletividade, a habilidade, facilidade e a naturalidade como agente de transformação social não só no pensar, mas também no agir e sentir com excelência em prol do coletivo.

Sempre festiva e apaixonada por Holambra, se sentia retribuída no amor pela cidade. Quando viajava, inclusive nas idas para outros países, não hesitava em lembrar a todos que amava viajar, mas não via a hora de voltar para o município, seu lugar preferido no mundo todo.

Força, vitalidade, positividade, organização e liderança. Uma longa trajetória de trabalho e dedicação ao futuro da nossa comunidade, exemplo de mulher e de uma vida bem vivida.

Esta Casa de Leis não poderia deixar de respeitosamente manifestar à família enlutada seus sentimentos diante de tão grande perda. Por isso, apresento “Moção de Pesar”, pelo falecimento da Senhora Ivonete Fernandes de Almeida, ocorrido no mês de abril. “