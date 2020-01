JÁ SAIU A TABELA DA SELETIVA DO “AMADORZÃO” DE FUTEBOL

A secretaria de juventude, esporte e lazer da Prefeitura de Jaguariúna realizou na noite da última segunda-feira, dia 27, o congresso técnico para definir as equipes que disputarão a Seletiva do Campeonato Municipal de Futebol Amador, o “Amadorzão”. Ainda na mesma noite também foi divulgada a tabela do campeonato e o passado o regulamento às equipes.

Neste ano, 18 equipes vão disputar a Seletiva. Elas foram divididas em seis grupos, com três times em cada. Todos devem se enfrentar dentro de cada grupo, sendo dois jogos para cada time.

Os jogos serão disputados nos estádios da Roseira de cima (Altino Amaral) e Roseira de baixo (Américo Tonietti), sempre aos sábados às 14h e 16h e aos domingos às 8h e às 10h.

As seis equipes vencedoras, ganham o acesso para a segunda divisão (taça de prata) do ‘Amadorzão” 2020.

Confira a tabela abaixo.