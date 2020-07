Jaguariúna anuncia retomada de consultas e exames na Saúde

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, retoma a partir desta segunda-feira, dia 27 de julho, a realização de consultas, exames e outros serviços de saúde na rede pública. O plano de retomada das atividades nas unidades básicas de saúde segue a definição do Plano São Paulo, que prevê a classificação por fases.

Na fase 2 (laranja) – à qual Jaguariúna está inserida, após reclassificação anunciada nesta sexta-feira pelo governo paulista -, o plano da cidade prevê a retomada de 33% da rotina na Saúde, com agendamento de consultas das especialidades médicas.

A partir de segunda-feira, serão retomados os seguintes serviços: consultas das especialidades médicas, consultas de pediatria, exames laboratoriais, exames de imagem, endoscopia, agendamentos da Central de Regulação de Vagas, atendimentos do Programa Melhor em Casa, transporte sanitário de pacientes, atendimento do Caps e fisioterapia.

Já na fase 3 (amarela), a rotina de serviços na Saúde subirá para 66% das atividades previstas. Na fase 4 (verde), está prevista a retomada de 100% da rotina. Na fase 5 (azul), o plano prevê a retomada plena das atividades na Saúde de Jaguariúna, inclusive visitas domiciliares a pacientes e atendimentos em grupos.

“Esse plano de retomada da Saúde é inédito. Usamos os mesmos indicadores e monitoramento do Plano São Paulo, que visa a retomada gradual e segura das atividades empresariais. Desta forma, os serviços de saúde serão retomados com segurança para os moradores e profissionais da Saúde, conforme as condições sanitárias e epidemiológicas”, explica a secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão.

Foto: Ivair Oliveira