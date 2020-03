JAGUARIÚNA ANUNCIA SUSPENSÃO DAS AULAS NA REDE MUNICIPAL

Em comunicado publicado na manhã do último domingo, 15 de março, a Prefeitura de Jaguariúna anunciou a suspensão das aulas na rede municipal de ensino, a partir do dia 23 de março. Essa medida segue as orientações dada pelo Governo do Estado de São Paulo sobre o enfrentamento ao CORONAVÍRUS, o Covid-19.

Nesta semana, de 16 a 20 de março, as unidades educacionais da rede municipal ficarão abertas com atividades de orientação para todos os alunos. Durante esse período, as faltas dos alunos serão abonadas e as avaliações foram adiadas. A merenda e o transporte escolar ocorrerão regularmente.

De acordo com a secretária de educação do município, Cristina Catão, a medida se aplica para Creches, Emeis, Ensino Fundamental e CEJA.

“Pedimos para que as famílias se organizem nesta semana com o objetivo de manter as crianças em suas casas no horário escolar a partir do próximo dia 23 de março, pois após esta data as atividades em todas as unidades escolares municipais estarão totalmente suspensas até nova determinação”, destacou a secretária.

OUTRAS MEDIDAS

Além da suspensão das aulas na rede municipal de ensino, a Prefeitura de Jaguariúna também cancelou a exibição do tradicional espetáculo “A Paixão de Cristo” e interrompeu toda a programação do Teatro Municipal. Na área da saúde, o Centro Dia do Idoso já está com as atividades suspensas.

Conforme o Prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, um Comitê de prevenção ao CORONAVÍRUS com profissionais de diversas áreas da administração foi criado para avaliar as situações na cidade.

“Nesse momento precisamos estar unidos e conscientes do nosso dever. Com muita paz e tranquilidade, vamos vencer essa batalha. Estamos atentos à todas as situações e vamos oferecer todo o suporte para a população”, avaliou o prefeito.

Ao longo dessa semana que se inicia mais informações e todas as novas ações e orientações serão divulgadas pela Prefeitura de Jaguariúna.