JAGUARIÚNA CELEBRA SEUS ESCRITORES EM ESPETÁCULO CÊNICO-MUSICAL E EXPOSIÇÃO LITERÁRIA

Jaguariúna se prepara para celebrar sua produção literária com o projeto “Poetas Jaguariunenses – Contos Encenados de Escritores da Cidade de Jaguariúna”, viabilizado por meio da Lei Aldir Blanc com apoio da Secretaria Municipal de Cultura. A iniciativa busca valorizar e dar visibilidade aos talentos locais por meio de um espetáculo cênico-musical e uma exposição literária.

O projeto convida escritores da cidade a enviarem textos literários – contos, trechos de romances, poesias ou crônicas – que serão utilizados como base para a criação do espetáculo. A produção teatral, com forte apelo musical e visual, será composta por leituras dramatizadas e encenações inspiradas nas passagens selecionadas. Paralelamente, uma exposição destacará as obras e perfis dos autores escolhidos, oferecendo ao público uma imersão na literatura contemporânea jaguariunense.

Os interessados devem enviar seus textos até o próximo dia 20 de maio para o e-mail: poetasjaguariunenses@gmail.com. Após o prazo, os materiais passarão por um processo de seleção e poderão ser incluídos no espetáculo, na exposição ou em ambos.

A participação é gratuita e aberta a todos os escritores da cidade. O projeto incentiva a inscrição de pessoas com deficiência (PCDs), reafirmando seu compromisso com a diversidade e a inclusão cultural.