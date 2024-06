JAGUARIÚNA COMEMORA 70 ANOS COM CONCURSO MUSICAL EM ESCOLAS MUNICIPAIS QUE DARÁ MAIS DE R$ 10 MIL EM PRÊMIOS

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio das secretarias de Educação e de Turismo e Cultura, lançou o Concurso Recreativo Musical “Jaguariúna, um enCANTO de cidade” para celebrar os 70 anos do município. Voltado aos alunos do ensino fundamental das escolas municipais, o concurso incentiva a criatividade e a expressão artística das crianças e jovens, promovendo um olhar atento à história, cultura e evolução de Jaguariúna, e dará um total de R$ 10.500,00 em premiação.

Os participantes podem abordar aspectos históricos, culturais, sociais ou econômicos do município, destacando sua evolução ao longo das últimas sete décadas e suas projeções para o futuro. Os alunos serão divididos em três categorias: 1º, 2º, 3º anos (Categoria 1); 4º, 5º, 6º anos (Categoria 2) e 7º, 8º, 9º anos e CEJA (Categoria 3).

Os participantes devem escrever um poema, que será adaptado para uma composição musical na segunda etapa do concurso. A elaboração do poema será acompanhada por um professor orientador, responsável pela autenticidade da obra. Apenas uma redação por categoria será selecionada por cada escola para participar da etapa seguinte. A redação deve conter título, nome do aluno, nome da escola e do professor orientador.

AVALIAÇÃO E SELEÇÃO

As redações serão inicialmente avaliadas pelos professores de sala, que selecionarão as melhores para serem encaminhadas aos gestores escolares. Uma comissão julgadora, composta por gestores e professores, escolherá uma redação de cada categoria para representar cada escola. No total, 37 redações serão classificadas para a fase final.

Os textos serão avaliados por uma comissão organizadora com base em critérios como originalidade, criatividade, coesão e aderência ao tema. Serão desclassificadas as obras que contenham linguagens apelativas, de sexualidade, violência, cunho racista ou discriminatório, entre outros.

As escolas devem enviar as redações selecionadas para a Secretaria de Educação até 21 de junho. A secretaria encaminhará as 37 redações para a Secretaria de Turismo e Cultura (Setuc), que realizará a avaliação final. As redações serão analisadas por uma comissão julgadora da Setuc, que escolherá uma redação vencedora por categoria, considerando criatividade, letra e adaptabilidade para melodias.

RESULTADOS E PREMIAÇÃO

Os resultados serão divulgados no dia 9 de agosto, nas escolas, no site oficial e nas redes sociais da Prefeitura. Os autores das redações vencedoras serão acompanhados por um professor da Escola das Artes de Jaguariúna, denominado “padrinho artístico”, para transformar as redações em músicas e preparar os alunos para uma apresentação especial no Teatro Municipal Dona Zenaide, no dia 12 de setembro, como parte das festividades dos 70 anos de Jaguariúna.

Os primeiros colocados de cada categoria receberão prêmios em dinheiro, totalizando R$ 10.500,00.

“Com essa iniciativa, Jaguariúna valoriza a expressão artística e a participação comunitária, celebrando suas sete décadas de história e fomentando o orgulho entre seus jovens cidadãos”, avalia a secretária de Educação de Jaguariúna, Célia Leão

“Além de incentivar alunos da rede municipal de ensino a pesquisarem mais sobre a história do município, o concurso ‘Jaguariúna, um enCANTO de cidade’ também irá nos possibilitar descobrir novos talentos”, afirma a secretária de Turismo e Cultura, Mariana Camargo Bruscato.

Foto: arquivo