JAGUARIÚNA DISPUTA O TÍTULO DA ADR DA TERCEIRA IDADE NESTE SÁBADO

Foto: divulgação

Os atletas do Programa Viva Melhor, da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer da Prefeitura de Jaguariúna, vão disputar a etapa final da ADR da Terceira Idade na cidade de Aguaí, neste sábado, dia 25 de novembro.

Vice-líder da competição, Jaguariúna disputará a final contra as cidades de Artur Nogueira, Pedreira, Mogi Guaçu, Socorro e a anfitriã Aguaí. A competição é promovida pela Associação Desportiva Regional (ADR).

Com 50 atletas acima de 60 anos, Jaguariúna irá competir nas seguintes modalidades esportivas: buraco, damas, dominó, tênis de mesa, truco, voleibol adaptado e xadrez. Artur Nogueira segue na liderança com 235 pontos, seguido de Jaguariúna, com 214 pontos.