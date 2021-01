Jaguariúna é destaque no Índice de Oportunidades da Educação Brasileira

O município de Jaguariúna obteve destaque no IOEB (Índice de Oportunidades da Educação Brasileira) edição 2019, conquistando nota 5,6, bem acima da média nacional (4,7). Nos últimos anos, a cidade apresentou desempenho crescente no estudo – em 2015, obteve nota 5,3 e, em 2017, 5,4.

“Mais uma vez Jaguariúna se supera no IOEB. É uma grande conquista para nossa cidade, que reflete todo o investimento que vem sendo feito na rede municipal de ensino, capacitações e todo o trabalho dos nossos profissionais”, comemorou a secretária municipal de Educação, Cristina Catão.

O IOEB indica as oportunidades educacionais oferecidas para todas as crianças e jovens em um município ou estado. O estudo inclui tanto informações referentes à qualidade da oferta para alunos que frequentam as redes públicas e privadas como também informações referentes àquelas crianças e jovens que não frequentam a escola.

Também possibilita uma visão integral do território, incorporando aspectos de domínio cognitivo individual, mas também aspectos sistêmicos, que podem contribuir para o fortalecimento do regime colaborativo no país.

Notas de Jaguariúna nas últimas edições do IOEB:

2019 – 5,6

2017 – 5,4

2015 – 5,3