JAGUARIÚNA ESTREIA NA LIGA METROPOLITANA DE BASQUETE

As equipes do Sub 12, Sub 14 e Sub 18 de Jaguariúna fizeram sua estreia na Liga Metropolitana de Basquete (LMB) neste sábado (23). O Sub 12 derrotou as equipes de Cosmópolis (21 a 09) e Paulínia (28 a 09). Os jogos foram realizados no Ginásio Bom Retiro, em Valinhos.

Já as equipes do Sub 14 e Sub 18 – que jogaram no Ginásio do Azulão, em Jaguariúna – não tiveram o mesmo desempenho e foram derrotadas, respectivamente, para Clube Mogiana (41 a 58), atual vice-campeão da Liga, e Big Two, de Iracemápolis (48 a 82), atual campeão da Série Ouro 2023.

Agora o campeonato terá uma pausa na Semana Santa e voltará em abril com muitos jogos, inclusive com a estreia de Jaguariúna na categoria Sub 16.