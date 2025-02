JAGUARIÚNA GANHA CENTRO DE CONTROLE DA DENGUE PARA AGILIZAR ATENDIMENTO

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, implementou um espaço exclusivo para acompanhamento dos pacientes de dengue no município. Trata-se do Centro de Controle da Dengue, localizado no Centro Dia do Idoso, na Praça Basaglia, nº 497, no Jardim Zeni. O espaço entrou em operação nesta segunda-feira, dia 17 de fevereiro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

No novo centro, são realizados os procedimentos de hidratação dos pacientes e realização de exames de sangue para o acompanhamento e controle da doença.

É importante destacar que as pessoas com sintomas devem procurar primeiramente a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas, que faz o diagnóstico e classifica os casos da doença (tipos A, B, C ou D). Na sequência, é marcado o retorno dos pacientes com casos de dengue tipo A e B – menos graves, que representam 90% dos casos – para acompanhamento no Centro de Controle da Dengue.

Os casos de dengue tipo C têm acompanhamento na UPA e, para os de dengue tipo D (mais graves), são encaminhados para internação no Hospital Municipal Walter Ferrari.

“O objetivo do centro é fazer o acompanhamento dos casos diagnosticados de dengue e agilizar o atendimento. Assim temos um controle e acompanhamento melhor dos diversos casos da doença”, explica a secretária de Saúde de Jaguariúna, Conceição Camilo.

Segundo a secretaria, até o momento, foram confirmados 1.009 casos de dengue em Jaguariúna e há 99 em investigação.