JAGUARIÚNA GANHA OBRAS DE ARTE GIGANTES AO LONGO DA AVENIDA MARGINAL

Fotos: Divulgação / Rafael Brancatelli

Esculturas ‘Jaguar Negro’, ‘Touro Indomável’ e ‘Cavalos Brancos’ são presentes de aniversário de 70 anos da cidade, comemorados em setembro

A Prefeitura de Jaguariúna inaugura neste sábado, dia 24 de agosto, às 17h, a primeira de uma série de três esculturas que serão entregues à população como parte das comemorações aos 70 anos de emancipação da cidade e que deverão fomentar o turismo local. As obras “Jaguar Negro”, “Touro Indomável” e “Cavalos Brancos”, instaladas ao longo da Avenida Marginal, simbolizam e eternizam a cultura e a história jaguariunenses e foram custeadas por empresas sediadas na cidade como um presente de aniversário ao município, que comemora 70 anos no próximo dia 12 de setembro.

“É um presente para a cidade de Jaguariúna que une a valorização da nossa cultura e história com o desenvolvimento do turismo local. Essas obras de arte são mais do que esculturas. Elas representam a força, a resiliência e a identidade do nosso povo. Agradecemos imensamente às empresas que tornaram esse sonho possível, presenteando Jaguariúna com símbolos que, com certeza, marcarão as próximas gerações. Estamos muito orgulhosos de inaugurar essas esculturas como parte das comemorações dos 70 anos de emancipação do nosso município”, afirmou o prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis.

Todas as esculturas são assinadas pelo artista brasileiro Rafael Brancatelli, conhecido por representar a natureza através da arte. Ele ganhou destaque pela criação da obra “Touro de Ouro” da Bolsa de Valores de São Paulo (B3).

A primeira obra a ser entregue é “Jaguar Negro”, patrocinada pela Jaguar Plásticos e instalada na rotatória do pontilhão da Maria Fumaça. É uma homenagem emblemática à onça preta, também conhecida como jaguar, um símbolo enraizado na identidade e história da cidade de Jaguariúna. A cerimônia de inauguração será realizada neste sábado, às 17h, com a presença do prefeito.

Representando a onça preta, um dos mais majestosos e poderosos felinos da América Latina, a escultura destaca a rica biodiversidade da região, que abriga uma fauna exuberante e diversificada.

A escolha da onça preta não é apenas uma referência direta ao nome da cidade de Jaguariúna, que significa “rio da onça preta” em tupi-guarani, mas também uma celebração da força, agilidade e misticismo que este animal evoca.

A obra tem 5m de comprimento e 2m30 de altura e pesa cerca de 300kg. Foi utilizada uma gama de materiais como aço, resina, EPS e fibra de vidro, com pintura brilhante que se destaca na paisagem. O maior desafio foi conceber um design que expressasse as características de imponência e força sem demasiada agressividade. A obra passa uma sensação de que o animal está em movimento, característica marcante nas obras do artista.

A segunda escultura a ser inaugurada é “Touro Indomável”, no próximo dia 31 de agosto, às 17h. A obra é patrocinada pela Motorola e está localizada na rotatória ao lado da Feart. É uma celebração monumental da rica tradição cultural e da vigorosa economia de Jaguariúna.

Representando o touro, símbolo icônico da tradicional Festa do Peão de Jaguariúna, agora denominada Jaguariúna Rodeo Festival, a obra destaca um dos eventos mais famosos e aguardados do Brasil, realizado há décadas na cidade.

Este festival não só atrai milhares de visitantes, promovendo o turismo e a cultura locais, mas também fortalece o espírito comunitário e a identidade regional.

Além de evocar as festividades do rodeio, a escultura do touro simboliza a força e a pujança que caracterizam Jaguariúna. A cidade abriga importantes empresas de diversos setores, demonstrando uma economia diversificada e robusta.

A escultura possui 5m de comprimento por 2m60 de altura e pesa cerca de 400kg. É feita de vários materiais como aço, resina, EPS e fibra de vidro. Sua pintura dourada intensa faz alusão ao ouro que representa o Rodeio.

Por fim, a terceira e última escultura a ser entregue à cidade, no próximo dia 7 de setembro, também às 17h, é “Cavalos Brancos”, patrocinada pela Agro Maripá. Localizada na rotatória da Avenida Marginal, próximo ao Hospital Municipal, a escultura reafirma o significado desses animais para Jaguariúna, que é a “Capital Nacional do Cavalo”, e revive a história dos viajantes e tropeiros nas aberturas das rotas para o Sertão em busca do ouro. O cavalo simboliza inteligência, força e elegância.

Segundo o artista, com imponentes 5,15m de altura, os dois cavalos juntos formam uma espécie de pórtico monumental para ser apreciado e fotografado pelos moradores e turistas. O artista se inspirou na raça mangalarga marchador para concepção das esculturas, deixando claro sua própria leitura estética do animal, transmitindo também sensação de movimento e elegância.

FICHA TÉCNICA:

Nome: Jaguar Negro

Autor: Rafael Brancatelli

Nome: Touro Indomável

Autor: Rafael Brancatelli

Nome: Cavalos Brancos

Autor: Rafael Brancatelli

