JAGUARIÚNA GANHA VETERINÁRIO PARA ANIMAIS NÃO CONVENCIONAIS

O Posto de Atendimento Médico Veterinário da Prefeitura de Jaguariúna passa a contar com um médico veterinário para atendimento de animais não convencionais, como coelhos, hamsters, tartarugas exóticas, entre outros.

O atendimento será feito por Roberto Stevenson, médico veterinário especialista em animais exóticos e silvestres, a partir da próxima semana e a cada 15 dias, sempre às quartas-feiras, das 8h às 12h, no Posto Veterinário de Jaguariúna.

Para agendar as consultas com o especialista, o cidadão deve entrar em contato com o Posto Veterinário pelo telefone (19) 3867-9700 – ramais 3054 e 3055 ou pelo WhatsApp (19) 92001-2131 (somente mensagens).

“Estamos muito felizes em ampliar os serviços do nosso Posto Veterinário para atender também os pets não convencionais, que fazem parte de muitas famílias em Jaguariúna. Teremos atendimento a espécies que muitas vezes não encontram suporte veterinário especializado. Nosso objetivo é garantir que todos os animais, independentemente da espécie, recebam o cuidado e a atenção que merecem”, afirma Rodrigo Moretti, diretor do Departamento de Saúde e Bem-Estar Animal da Prefeitura de Jaguariúna.

O Posto de Atendimento Médico Veterinário de Jaguariúna fica na Rua Maurício Silva, s/nº, no bairro Roseira de Baixo.