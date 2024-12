JAGUARIÚNA INAUGURA A 1ª QUADRA PÚBLICA DE PICKLEBALL DO BRASIL.

Jaguariúna deu mais um importante passo no incentivo ao esporte e à inovação ao inaugurar, neste sábado, dia 08, a 1ª quadra pública de pickleball do Brasil.

Localizada no renomado Centro de Tênis Gustavo Kuerten, mantido pela Prefeitura Municipal, a nova quadra representa um marco na promoção de modalidades esportivas inclusivas e acessíveis para toda a população.

O pickleball, esporte que combina elementos do tênis, badminton e tênis de mesa, tem ganhado popularidade no mundo por ser dinâmico, divertido e adequado a todas as idades. Sua inclusão em Jaguariúna reafirma o compromisso da Prefeitura em diversificar as opções de esporte e lazer, fortalecendo a saúde e o bem-estar da comunidade.

O prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, destacou a importância da iniciativa. “A inauguração da primeira quadra pública de pickleball do Brasil coloca Jaguariúna na vanguarda do esporte nacional, reafirmando nossa cidade como referência em infraestrutura esportiva e qualidade de vida.”

O evento de inauguração contou com a presença de autoridades locais, atletas e moradores, que puderam assistir a demonstrações e participar de partidas de exibição. Além disso, a Prefeitura anunciou que a quadra estará disponível gratuitamente para a população, incentivando ainda mais a prática esportiva.

Com essa novidade, Jaguariúna reafirma seu papel de destaque no cenário esportivo brasileiro, oferecendo oportunidades para todos e investindo no futuro por meio do esporte.

Serviço

Local: Centro de Tênis Gustavo Kuerten – Jaguariúna

Acesso: Gratuito