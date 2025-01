JAGUARIÚNA INAUGURA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA PARA FORTALECER TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA

Nesta quarta-feira, dia 15 de janeiro, a Prefeitura de Jaguariúna deu um passo significativo rumo à modernização e à transparência administrativa com a inauguração da Escola de Gestão Pública. A escola tem o nome do jurista local José Emílio Pires Bergamasco, reconhecido por sua contribuição à justiça e à administração municipal.

A aula inaugural, realizada na sede do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), abordou o tema “Licitações e Compras Públicas”, reunindo secretários e diretores municipais. O objetivo é capacitá-los sobre normas e melhores práticas no uso de recursos públicos, garantindo eficiência e confiança da população na gestão.

“Investir na capacitação de nossos gestores é essencial para que Jaguariúna trilhe um caminho de inovação, responsabilidade e cumprimento rigoroso da legislação vigente”, destacou o prefeito de Jaguariúna, Davi Neto, que também participou da inauguração.

A escola, vinculada à Secretaria de Gestão, Inovação e Tecnologia, vai além de formações pontuais, propondo uma plataforma contínua de aprendizado que abrange servidores públicos e cidadãos interessados em entender a administração pública.

Além do curso inaugural, a Escola de Gestão Pública contará com uma variedade de módulos que serão oferecidos ao longo do ano, abrangendo temas essenciais para o desenvolvimento de habilidades tanto em servidores públicos quanto em cidadãos interessados em entender melhor a dinâmica da administração pública.

“Com essa ação, Jaguariúna respalda seu compromisso com a transparência e a formação de uma administração pública de excelência, onde a gestão se faz de forma clara e voltada ao bem-estar da sociedade”, afirma a secretária de Gestão, Inovação e Tecnologia, Karina Florido Rodrigues.

Fotos: Thiago Carvalho