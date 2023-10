JAGUARIÚNA INICIA AÇÃO EDUCATIVA NAS ESCOLAS SOBRE SAÚDE ÚNICA, ZOONOSES, COMPORTAMENTO ANIMAL E GUARDA RESPONSÁVEL

Foto: arquivo

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio das secretarias de Saúde e Educação, inicia nesta quarta-feira, dia 18 de outubro, uma ação educativa nas escolas municipais sobre saúde única, zoonoses, comportamento animal e guarda responsável. A ideia é fazer com que os alunos sejam multiplicadores das informações junto às famílias e transmitam aos pais as informações sobre a relação entre a saúde animal, a saúde humana e o meio ambiente e seu impacto na vida da população.

As palestras – voltadas a alunos dos 6º e 7º anos do Ensino Fundamental – serão ministradas pelo médico veterinário da Secretaria de Saúde de Jaguariúna, Paulo Roberto de Almeida Costa. Os estudantes também vão receber uma cartilha digital com várias informações sobre a guarda responsável.

No material, que foi produzido pelo Departamento de Zoonoses e Bem-Estar Animal, há informações sobre alimentação, ambientação, vacinação, vermifugação, controle de pulgas e carrapatos, comportamento animal e responsabilidades dos tutores.

As escolas municipais que devem receber as palestras são: E.M. Dr. Franklin de Toledo Piza, E.M. Pref. Joaquim Pires II, E.M. Mário Bergamasco, E.M. Profª Oscarlina Pires Turato, E.M. Prefeito Adone Boneti e E.M. Coronel Amâncio Bueno.