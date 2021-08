JAGUARIÚNA INICIA CENSO ANIMAL DE FORMA PRESENCIAL NO BOULEVARD

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio do Departamento de Zoonoses e Bem-Estar Animal da Secretaria Municipal de Saúde, começou na sexta-feira, dia 13 de agosto, a realizar o censo animal de forma presencial, junto com o recadastramento do Cartão Cidadão, no Boulevard do Centro Cultural.

O censo animal de Jaguariúna começou a ser feito no último mês junho, de forma online, e tem o objetivo de contar e identificar os animais domésticos na cidade. É a primeira vez que esse tipo de levantamento é realizado em Jaguariúna.

BALANÇO PARCIAL

Até o momento, segundo o Departamento de Zoonoses e Bem-Estar Animal, 367 pessoas registraram 700 animais por meio do censo.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, as informações serão importantes para melhorar a saúde dos animais e verificar se a castração está sendo eficiente, conhecendo a real vulnerabilidade para diminuir os maus-tratos na cidade.

No ano passado, pela segunda vez consecutiva, Jaguariúna ficou entre as melhores cidades amigas dos animais. O município participou do 2º Prêmio Cidade Amiga dos Animais, realizado pela World Animal Protection – Proteção Animal Mundial (WAP) com parceria da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) e Organização Pan-americana de Saúde (OPAS). Jaguariúna conquistou o 8º lugar, na categoria “Estruturas e políticas efetivas e sustentáveis”.

Foto: Divulgação