Jaguariúna inicia testagem em massa da população para Covid-19

Começou na manhã de quinta-feira (15) a testagem em massa da população de Jaguariúna para a Covid-19. Comanda pela Secretaria de Saúde e com apoio de outras pastas da Administração e da Polícia Municipal, a ação aconteceu na quinta e acontece também nesta sexta-feira, das 8h às 20h, no Parque Santa Maria e no Centro Cultural. Durante a manhã, o movimento foi intenso nos dois locais.

Qualquer pessoa poderá ser testada, desde que seja morador de Jaguariúna. Para fazer o teste, a pessoa deve levar comprovante de residência, documento original com foto e o Cartão Cidadão. No Parque Santa Maria, a testagem é feita no sistema tradicional e pelo drive-thru (em que as pessoas não precisam descer dos veículos). Já no Centro Cultural os testes são realizados apenas no sistema drive-thru. O resultado sai em 15 minutos.

O objetivo da ação em massa, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, é rastrear a abrangência da Covid-19 no município e, a partir desses dados, reforçar medidas para o enfrentamento do coronavírus, aprimorando o atendimento dos positivados e contendo a transmissão da doença entre os munícipes.

CAMPANHA CONTRA A FOME

As pessoas que fazem o teste rápido também podem colaborar com a campanha Vacina Contra a Fome, que arrecada alimentos para a população em vulnerabilidade social na cidade. Para isso, basta levar alimentos não-perecíveis no momento em que for realizar o teste de coronavírus e fazer a doação.