JAGUARIÚNA INICIA VACINAÇÃO CONTRA A COVID DE PESSOAS A PARTIR DE 50 ANOS

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou nesta quarta-feira, dia 16 de junho, a vacinação contra a Covid-19 de pessoas de 50 a 59 anos de idade. O primeiro dia do novo público da campanha, cuja imunização foi antecipada pelo Governo do Estado, foi tranquilo em Jaguariúna, segundo a Secretaria de Saúde. A expectativa era de vacinar cerca de 1.500 pessoas até as 19h desta quarta.

A vacinação para este público continua nesta quinta e sexta-feiras, das 9h às 19h, no Parque Santa Maria, localizado na Rua José Alves Guedes, 1.003, no Jardim Sonia.

____________________________ Continua após propaganda

Para facilitar o atendimento, a pessoa deve fazer o pré-cadastro no site da Prefeitura (www.jaguariuna.sp.gov.br) no link “Cidadão” e apresentar documento com foto, comprovante de residência e o Cartão Cidadão.

O pré-cadastro no site Vacina Já (https://vacinaja.sp.gov.br/) também é recomendado para todos os públicos incluídos no calendário de imunização e economiza até 90% no tempo de atendimento nos postos. O preenchimento antecipado não é obrigatório, mas facilita o trabalho dos profissionais de saúde e também reduz as chances de aglomeração nos pontos de aplicação das vacinas.