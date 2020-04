Jaguariúna lança projeto Educa Ação em Casa para alunos da rede municipal

A Secretaria Municipal de Educação de Jaguariúna vai disponibilizar, até o fim dessa semana, um hotsite de acervo digital com atividades educacionais de apoio aos alunos da cidade nesse período de recesso escolar em razão da suspensão das aulas como prevenção à pandemia do coronavírus.

As aulas estão suspensas nas escolas de Jaguariúna desde o dia 23 de março, por tempo indeterminado, como prevenção à disseminação da pandemia de coronavírus. A medida segue as orientações dadas pelo Governo do Estado de São Paulo sobre o enfrentamento ao coronavírus, o Covid-19.

O hotsite Educa Ação em Casa contará com livros, jogos, atividades lúdicas e pedagógicas e sugestões de outros conteúdos online. As atividades propostas não são obrigatórias para o desempenho escolar do aluno, e têm como intenção criar um acervo educacional e fortalecer as relações familiares nesse momento em que a criança não pode ir à escola. O projeto contará com conteúdos diferenciados, feitos pelos próprios coordenadores da cidade de Jaguariúna, para vários níveis escolares: Infantil, Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II, CEJA e Educação Inclusiva.

“Temos plena convicção que essas atividades não substituem o papel do professor em sala de aula. Porém, em um momento de distanciamento social, criatividade e novas ações são bem-vindas na rotina de nossos estudantes”, comenta a Secretária de Educação, Cristina Catão.