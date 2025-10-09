Jaguariúna leva mais de 1.200 alunos ao teatro em comemoração ao Dia das Crianças

Estudantes da Educação Infantil assistiram à peça “O Rei Leão” no Teatro Dona Zenaide em uma ação da Prefeitura para aproximar arte e educação.

Em comemoração ao Dia das Crianças, a Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Educação, promove nesta quinta-feira, 9 de outubro, uma programação cultural especial no Teatro Municipal Dona Zenaide. Mais de 1.200 alunos da Educação Infantil da rede municipal participam das atividades, que incluem divertidas sessões de teatro com a peça “O Rei Leão”.

As apresentações acontecem em quatro sessões ao longo do dia — duas pela manhã e duas à tarde — garantindo que todas as turmas dos níveis Pré I e Pré II possam vivenciar essa experiência artística.

A iniciativa tem como objetivo proporcionar momentos de lazer, cultura e encantamento aos estudantes, incentivando o contato com a arte desde a infância e fortalecendo o vínculo entre educação e entretenimento.

De acordo com a Secretaria de Educação, ações como essa reforçam o compromisso da administração municipal com a formação integral das crianças, ampliando o acesso à cultura e estimulando o desenvolvimento da criatividade, da imaginação e do gosto pelas artes.

Foto: Thiago Carvalho