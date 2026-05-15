ALIANÇA E ENGRA ABREM A PRIMEIRA RODADA DO ‘AMADORZÃO’ DE JAGUARIÚNA HOJE

A Taça Ouro do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Jaguariúna 2026 começa nesta sexta-feira, dia 15 de maio, com a partida entre Aliança e Engra, às 19h. Na sequência, jogam Vila São José e Jardim Eliza, às 21h. Todos os jogos do Amadorzão acontecem no campo do Azulão.

A primeira rodada será completada no sábado, dia 16, com os jogos Roseira de Baixo x Peralta, às 14h30, e Fantasma do Morro x Cruzeiro, às 16h30.

Realizado pela Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer de Jaguariúna, o Amadorzão 2026 tem nove equipes que disputam a competição em dois grupos. Pelo regulamento, os primeiros colocados de cada grupo passam direto para as semifinais. Os segundos e terceiros disputam as quartas de final, sem vantagem de empate para nenhuma das equipes.

No Grupo A, estão Aliança, Roseira de Baixo, Fantasma do Morro, Vila São José e U.S. Villa Nassif. O Grupo B é composto por Engra, Peralta, Cruzeiro e Jardim Eliza.

Foto: Diego Monarin