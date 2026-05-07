FERNANDO GODOY É ANUNCIADO EM CHAPA AO SENADO FEDERAL

Ex-prefeito de Holambra por dois mandatos, Fernando Godoy, do PL, foi anunciado como segundo suplente na chapa ao Senado Federal encabeçada pelo presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, André do Prado (PL).

O anúncio foi feito em vídeo diretamente de Miami pelo ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ao lado também do senador Flávio Bolsonaro e demais lideranças políticas.

Na composição apresentada, André do Prado será o candidato ao Senado e Eduardo Bolsonaro ocupará a primeira suplência.

Fernando Godoy afirmou que aceitou o convite pelo compromisso que mantém com a região, com São Paulo e com os valores que sempre defenderam sua trajetória pública.

“Assumo essa missão com o mesmo espírito que sempre guiou minha vida pública: trabalho sério, respeito às pessoas de bem e defesa dos valores que sustentam nossa nação”, declarou.

A movimentação coloca novamente o nome de Fernando Godoy em evidência no cenário político estadual e amplia sua participação em articulações de projeção nacional.