Grupo Firmes no Caminho enfrenta chuva e lama no segundo dia de peregrinação rumo a Aparecida

Integrantes saíram de Águas da Prata com destino a Andradas, em Minas Gerais, em um percurso de 32 quilômetros marcado por dificuldades no trajeto

O segundo dia da terceira peregrinação do grupo Firmes no Caminho rumo ao Santuário Nacional de Aparecida foi marcado por chuva intensa, lama e superação. Nesta quarta-feira, 20 de maio, os peregrinos deixaram a Pousada Moreira Lima, em Águas da Prata, por volta das 6h20, com destino à cidade de Andradas, em Minas Gerais.

Ao longo do percurso de 32 quilômetros, o grupo enfrentou cerca de 17 quilômetros sob chuva forte. A água deixou o caminho escorregadio e com muita lama, aumentando a dificuldade da caminhada e exigindo ainda mais cuidado dos participantes.

De acordo com o relato dos integrantes, a experiência foi diferente das peregrinações anteriores. Depois de enfrentarem frio intenso e calor forte nos dois anos anteriores, desta vez o desafio veio com a chuva, que acompanhou boa parte da jornada.

Durante o trajeto, após aproximadamente 17 quilômetros caminhados, o grupo recebeu a ajuda de Renan, motorista de uma caminhonete da cidade de Campinas. Ele ofereceu apoio para transportar as mochilas dos peregrinos até Andradas. Diante das condições difíceis do caminho e do risco de quedas no lamaçal, os integrantes aceitaram a ajuda.

Por volta das 14h30, o grupo chegou a Andradas, onde passaria a noite antes de seguir viagem. A próxima etapa da peregrinação terá como destino a cidade de Crisólia, também em Minas Gerais.

Movidos pela fé e pela união, os integrantes do Firmes no Caminho seguem firmes no propósito de chegar ao Santuário Nacional de Aparecida, mantendo viva a tradição da caminhada e o espírito de devoção que marca a peregrinação.

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