INSCRIÇÕES PARA O TORNEIO MUNICIPAL DE TÊNIS DE DUPLAS TERMINAM NO PRÓXIMO DIA 12

As inscrições para o Torneio Municipal de Tênis – Duplas, promovido pela Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer de Jaguariúna, terminam no próximo dia 12 de junho. O evento tem como objetivo incentivar a prática esportiva, promover a integração entre os atletas e fomentar o desenvolvimento do tênis no município.

As inscrições devem ser feitas pelo link: https://forms.gle/MgSty1o8gTLfCpMe6 ou pelo WhatsApp da Secretaria de Esportes: (19) 3867-1077.

A competição será realizada no Centro de Tênis de Jaguariúna “Gustavo Kuerten” nos dias 20 e 21 de junho para as categorias: Masculino A, Masculino B, Masculino C e Feminino Livre. As disputas terão início às 6h30.

Serão selecionadas as oito primeiras duplas inscritas por categoria, mediante análise da Comissão Organizadora. Para realização da categoria, será necessário o mínimo de quatro duplas inscritas. As demais duplas ficarão em lista de espera.

O campeão e o vice-campeão de cada categoria Serão premiados com troféus, podendo participar atletas vinculados ao município de Jaguariúna mediante a apresentação de documentos.

As partidas serão realizadas em melhor de dois sets, com super tie-break até 10 pontos em caso de empate em 1 set a 1. Em caso de chuva ou outros imprevistos, a Comissão Organizadora poderá ajustar o formato dos jogos para garantir o andamento e a conclusão da competição.

Foto: Diego Monarin