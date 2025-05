JAGUARIÚNA ORIENTA POPULAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DE RECEBER OS AGENTES DE SAÚDE EM CASA

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Saúde, orienta a população sobre a importância de receber os agentes comunitários de saúde (ACS), que estão realizando visitas domiciliares em todos os bairros da cidade.

Nesta quinta-feira, dia 8 de maio, a Secretaria de Saúde realizou uma reunião com a equipe para tratar a respeito da territorialização e do trabalho dos agentes comunitários.

Durante as visitas, que têm como objetivo o cadastro e acompanhamento das famílias, agentes comunitários preenchem um cadastro domiciliar com informações como endereço, tipo de moradia, quantidade de moradores, problemas de saúde e saneamento básico.

Os 11 agentes comunitários estão identificados com crachá oficial da Prefeitura de Jaguariúna, o que garante mais segurança aos moradores, além da confiabilidade do serviço.

A Secretaria de Saúde destaca que os agentes são um elo entre a população e os serviços de saúde, além de serem fundamentais para o cuidado, prevenção de doenças e acompanhamento da saúde das famílias.

“A participação de cada morador faz toda a diferença. Por isso, atender bem os agentes de saúde e colaborar com as informações é um passo importante para garantir mais cuidado, prevenção e qualidade de vida para as famílias de Jaguariúna”, destacou a Secretaria de Saúde.

A secretaria também pede a colaboração da população para receber os agentes em suas casas e responder as perguntas feitas por esses profissionais.