JAGUARIÚNA PARTICIPA DE ENCONTRO NO FUNDO SOCIAL DE SÃO PAULO

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna, Bernadete Duenha Galves Hilario, acompanhada da diretora da pasta, Áurea Aparecida Valério Klier Monteiro, foi recebida nesta terça-feira (11) pela primeira-dama e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas. O encontro, realizado no Palácio dos Bandeirantes, na capital, teve como foco o alinhamento de estratégias para fortalecer as ações de desenvolvimento social no município.

“O Fundo Social de São Paulo estará sempre de portas abertas. Poder ouvir os projetos e os desafios do município é muito importante para um trabalho conjunto em busca das melhores soluções para as demandas da população. É um compromisso nosso e do governo de São Paulo trabalhar próximo das cidades paulistas”, afirma a primeira-dama e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas.

Na reunião foram abordados os programas estaduais acessíveis ao município, incluindo as Escolas de Qualificação Profissional, a Praça da Cidadania e as ações de ajuda humanitária. Também foram discutidas possibilidades de novas parcerias para fortalecer os projetos locais e ampliar o impacto dos serviços voltados à população.

“No encontro, também ficou definido que o município receberá ainda este ano a carreta itinerante para preenchimento de vagas para cursos de qualificação profissional, um projeto em parceria com o Governo do Estado”, disse Bernadete Hilario.

O encontro também serviu para reforçar o compromisso do governo estadual de caminhar junto aos municípios na execução de iniciativas que fomentem a inclusão social, o desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade de vida da população.

Foto: divulgação / Fundo Social de SP