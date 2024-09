JAGUARIÚNA PREMIA ALUNAS VENCEDORAS DE CONCURSO MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AOS 70 ANOS DO MUNICÍPIO

Legenda: Da esq. para a dir., as alunas Maria Letícia, Anna Clara e Alice

Foto: Ivair Oliveira

Duas alunas da Escola Municipal Sada Salomão Hossri e uma da Escola Municipal Francisco Xavier Santiago são as vencedoras do Concurso Recreativo Musical “Jaguariúna, um enCANTO de cidade”, promovido pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio das secretarias de Educação e de Turismo e Cultura, para celebrar os 70 anos do município. Cada uma das vencedoras receberá um prêmio de R$ 2.500,00 em cerimônia que será realizada na próxima quarta-feira, dia 2 de outubro, às 8h, no Teatro Municipal Dona Zenaide.

Maria Letícia Camargo, do 6º ano C, e Anna Clara Andrietti Moretto, do 7º B, ambas da escola Sada Salomão Hossri, e Alice Boriassi Azevedo, do 3º B, da escola Francisco Xavier Santiago, passaram pelo processo de avaliação e tiveram seus poemas selecionados pela comissão julgadora do concurso com base em critérios como originalidade, criatividade, coesão e aderência ao tema.

Maria Letícia é a autora do poema “Jaguariúna meu lugar”, sob orientação dos professores Vanildo Marques Fernandes e Luciana Aparecida Felipette Contessoto. Anna Clara escreveu o poema “Minha Jaguariúna”, com orientação da professora Rita de Cássia Alves Brito. Já a aluna Alice é autora do poema “Jaguariúna um encanto de cidade”, com orientação da professora Elisangela da Silva Oliveira Sampaio. O concurso é voltado aos alunos do ensino fundamental das escolas municipais de Jaguariúna.

Os poemas serão adaptados para uma composição musical. A elaboração do poema foi acompanhada por professores orientadores, responsáveis pela autenticidade das obras.

Os textos foram avaliados por uma comissão organizadora com base em critérios como originalidade, criatividade, coesão e aderência ao tema. Os poemas selecionados foram encaminhados para a Secretaria de Turismo e Cultura (Setuc), que realizou a avaliação final em uma comissão julgadora, considerando criatividade, letra e adaptabilidade para melodias.

“É com imensa alegria que celebramos o talento e a criatividade de todos os nossos alunos e alunas da nossa rede de educação, em especial as nossas alunas vencedoras do Concurso Recreativo Musical Jaguariúna, um enCANTO de cidade. Parabéns, Maria Letícia, Anna Clara e Alice, que demonstraram não apenas habilidade literária, mas também um profundo amor por nossa cidade. Em um ano tão especial, em que Jaguariúna comemora seus 70 anos, essas jovens nos inspiram e nos mostram o quanto nossas escolas são berços de aprendizado, de cultura e expressão”, afirmou a secretária de Educação de Jaguariúna, Célia Leão.

“Quero parabenizar as alunas, suas famílias e os professores das escolas municipais que as orientaram, pelo empenho e dedicação, e também aproveito para agradecer os professores da Escola das Artes que têm o desafio de colaborar na transformação dos textos em música, atuando como orientadores artísticos dessas alunas. Eventos como este fortalecem a educação e a cultura em nossa cidade, e nos enchem de orgulho e esperança para o futuro”, disse a secretária de Turismo e Cultura, Mariana Camargo Bruscato.