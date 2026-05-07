Serviços públicos em Holambra têm funcionamento alterado em função do feriado do padroeiro Divino Espírito Santo

Serviços e espaços públicos de Holambra sofrerão alterações no funcionamento no dia 25 de maio, segunda-feira, em função do feriado municipal do Dia do padroeiro da cidade, Divino Espírito Santo. As Unidades Básicas de Saúde, a Academia da Saúde, o Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS), a Vigilância Ambiental, o Núcleo de Atenção à Criança e Adolescente com Transtorno do Espectro Autista (NACATEA), o consultório veterinário do Programa Meu Pet e a Farmácia Municipal ficarão fechados. A Policlínica Municipal e o Serviço de Ambulância (192) funcionarão normalmente, 24 horas por dia, sem qualquer interrupção, para atendimentos de urgência e emergência.

O Paço Municipal, o Espaço do Empreendedor e a Biblioteca Municipal fecharão as portas na segunda-feira. As atividades serão retomadas na terça, dia 26. O mesmo ocorre no Departamento de Promoção Social, no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), no Salão da Terceira Idade, no Núcleo de Atenção e Orientação Terapêutica ao Trabalho (NAOTT) e nas creches e escolas municipais.

O Conselho Tutelar atuará em sistema de plantão na segunda-feira, dia 25, por meio do telefone (19) 99747-2269.

Os ônibus do transporte público municipal funcionarão, na segunda-feira, em horário de domingo.

A coleta de lixo doméstico será realizada normalmente. A de recicláveis será suspensa apenas no dia 25. Moradores do Centro e dos Residenciais Flor D´Aldeia, Portal do Sol e Vila das Tulipas devem guardar os itens para descarte em 1º de junho. O Ecoponto abrirá, como de costume, no sábado, dia 23, e não funcionará no feriado.

O Complexo Aquático e o Ginásio Municipal funcionarão nos dias 23 e 24 e ficarão fechados na segunda-feira, dia 25. O Estádio Municipal Zeno Capato abrirá em 24 de maio, para a partida do Macabi Holambra, e ficará fechado nos dias 23 e 25.

Confira o horário de funcionamento dos serviços e espaços públicos durante o feriado do padroeiro da cidade, Divino Espírito Santo:

-Unidades Básicas de Saúde, Academia da Saúde, Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS), Vigilância Ambiental, Núcleo de Atenção à Criança e Adolescente com Transtorno do Espectro Autista (NACATEA), Farmácia Municipal: e consultório veterinário do Programa Meu Pet: fechados no dia 25.

-Policlínica Municipal e Serviço de Ambulância: funcionamento normal para atendimentos de urgência e emergência, 24 horas por dia.

-Creches e escolas municipais: atividades suspensas no dia 25.

-Salão da Terceira Idade e Núcleo de Atenção e Orientação Terapêutica ao Trabalho (NAOTT), Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e Departamento de Promoção Social – fechados em 25 de maio.

-Conselho Tutelar:sistema de plantão na segunda-feira, dia 25, por meio do telefone (19) 99747-2269.

-Paço Municipal: atividades suspensas no dia 25.

-Transporte público: veículos funcionarão em horário de domingo na segunda-feira, dia 25.

-Coleta de lixo doméstico: atendimento normal.

-Coleta de lixo reciclável: suspensão em 25 de maio.

-Ecoponto: aberto, como de costume, no sábado, dia 23. Fechado em 25 de maio.

-Complexo Aquático e Ginásio Municipal – aberto nos dias 23 e 24. Fechado em 25 de maio.

-Estádio Municipal Zeno Capato: fechado nos dias 23 e 25 de maio. Aberto no dia 24.