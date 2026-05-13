Pedreira recebe a 2ª rodada dos Jogos Desportivos do Circuito das Águas Paulista

Competições acontecem neste fim de semana em diferentes espaços esportivos do município

A cidade de Pedreira recebe neste final de semana, nos dias 16 e 17 de maio, a 2ª rodada dos Jogos Desportivos do Circuito das Águas Paulista. As disputas acontecerão em diversos espaços esportivos do município, reunindo equipes de várias cidades da região.

De acordo com o secretário municipal de Esportes e Lazer, Emerson de Godoy, os jogos serão realizados na Quadra de Esportes Waldemar Grolla, no Jardim Santa Clara; na quadra da Escola Municipal Humberto Piva; no Ginásio de Esportes “Vermelhão”, do Santa Sofia; na Praça de Esportes Luiz Geraldo, no Jardim Triunfo; e na Praça de Esportes Vereador João Castello, no Jardim Andrade.

As partidas terão início às 8h e envolverão atletas das categorias sub-12, sub-13, sub-14, sub-15 e sub-17, promovendo integração, incentivo ao esporte e desenvolvimento regional.

O evento reúne modalidades esportivas variadas e tem como objetivo fortalecer a prática esportiva entre crianças e adolescentes, além de incentivar a convivência entre os municípios participantes do Circuito das Águas Paulista.

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