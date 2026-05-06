Ciclismo de Mogi Guaçu conquista três medalhas de prata na tradicional Prova 1º de Maio em Indaiatuba

A equipe de ciclismo da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) teve ótimo desempenho na 74ª Prova Ciclística 1º de Maio, realizada no feriado do Dia Internacional do Trabalho, na última sexta-feira, na cidade de Indaiatuba. Considerada uma das competições mais tradicionais do calendário nacional, a prova reuniu cerca de 600 atletas de diversas regiões do país, valendo pontos para os rankings Paulista e Brasileiro de Estrada.

Entre os principais resultados da equipe guaçuana, três atletas subiram ao pódio com a conquista da medalha de prata em suas respectivas categorias. Agatha Vitória Rosa Sousa garantiu o segundo lugar na categoria infantojuvenil, enquanto Newton de Souza Leite foi vice-campeão pela master D2. Já o jovem Enzo Aquino Ferrari assegurou a prata na categoria mirim, reforçando a força das categorias de base do município.

Organizada pela Federação Paulista de Ciclismo (FPC), com supervisão da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) e apoio da Prefeitura de Indaiatuba, a prova manteve sua tradição ao reunir os principais nomes da modalidade no país, consolidando-se como vitrine para novos talentos e atletas experientes.

A competição foi disputada em um circuito fechado de 2,6 quilômetros por volta, montado na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, conhecida como Avenida Ecológica, com trechos pela Avenida Fábio Ferraz Bicudo. “O percurso teve largada e chegada em frente à Prefeitura de Indaiatuba, exigindo estratégia, resistência e técnica dos ciclistas ao longo das baterias”, contou o técnico da SEL, Celso Lucas.

Além dos pódios, a equipe de Mogi Guaçu também obteve os seguintes resultados: Pedro Henrique Gonçalves Bento terminou na 6ª colocação pela categoria infantojuvenil, mesma posição alcançada por Valdinéia da Silva Brandino dos Santos pela categoria master B. O ciclista Miguel Simões Bassani ficou em 10º lugar pela infantojuvenil e Alan Martini Marciel Vieira conquistou o 7º lugar pela categoria infantil.

Outros competidores que representaram o município foram Adilson Aparecido Vieira, que terminou na 20ª colocação pela categoria master B, Alexandre Honório de Faria, 20º colocado pela categoria C1 e Robson Fernandes de Souza, também na 20ª colocação pela categoria master B2.

“Com os resultados, a equipe reafirma a consistência do trabalho desenvolvido no ciclismo de Mogi Guaçu, mantendo presença competitiva em eventos de alto nível e acumulando conquistas importantes ao longo dessa temporada”, concluiu o técnico.

