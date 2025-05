JAGUARIÚNA REALIZA PALESTRA SOBRE MALEFÍCIOS DO CIGARRO ELETRÔNICO

Em comemoração ao Dia Mundial Sem Tabaco, a Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta sexta-feira, dia 30 de maio, uma roda de conversa com adolescentes sobre os malefícios do cigarro eletrônico. A ação envolveu aproximadamente 180 alunos, com idades entre 13 e 15 anos, da Escola Municipal Mário Bergamasco, no Parque Florianópolis.

A atividade teve como objetivo informar os adolescentes sobre os malefícios dos produtos de tabaco e nicotina que, muitas vezes, apresentam características para se tornarem mais atrativos, além de difundir informações sobre os danos que os cigarros eletrônicos causam à saúde e ampliar o conhecimento dos alunos sobre os efeitos dos aditivos, como sabor e aroma, na iniciação ao tabagismo e no aumento da dependência.

“O Dia Mundial sem Tabaco, especialmente com foco nos riscos provocados pelo cigarro eletrônico, é uma estratégia de proteção e conscientização. Quanto mais cedo os jovens se conscientizarem, maior a chance de dizerem não ao vício”, informou a Secretaria de Saúde.

Jaguariúna possui quatro Unidades Básicas de Saúde (UBS) que oferecem tratamento gratuito para quem deseja parar de fumar: UBS Florianópolis, UBS Fontanella, UBS Cruzeiro do Sul e UBS 12 de Setembro. Basta comparecer à UBS e realizar a inscrição.