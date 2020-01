Jaguariúna recebe maior estudioso e especialista em leitura do rosto do Brasil

É possível saber como pensa uma pessoa mesmo sem falar com ela? A resposta é sim. E quem vai explicar como isso acontece é o renomado professor e estudioso da fisiognomonia (conhecida como leitura de rosto) Fábio Pellozzo, que vai ministrar palestra em Jaguariúna, no dia 22 de janeiro, das 18 às 21h, no OK Coworking. Rua Mato Grosso, 142, Bairro Frazatto (Próximo ao Cartório da Rua São Paulo), Jaguariúna-SP

“Lançamos um desafio ao Fábio Pellozzo: Demonstrar como é possível usar a leitura nas relações profissionais e no dia a dia de forma a sermos mais assertivos em como falar e agir com clientes, colegas, funcionários e familiares. O objetivo é entendermos um pouco desta ciência, como ela funciona e como tem sido utilizada”, comenta Carol Pepe, proprietária do OK Coworking e organizadora do evento.

Fábio Pellozzo trabalha com Leitura de Rosto, Linguagem do Corpo, Terapias Vibracionais (Reiki, Barras de Access), Quiropraxia (manipulação de coluna), massagem relaxante e massagem metafísica. Ele é professor de Leitura de Rosto, Linguagem do Corpo e Terapias Corporais, e já participou de vários programas de tevê.

Pellozzo conta que em 1993 teve o primeiro contato com a Leitura de Rosto, e o que o fascinou foi exatamente o fato de que o rosto está aí para todos verem, não suas expressões, mas sim o conjunto de suas formas. “Sempre fui muito cético, só acredito nas coisas quando vejo acontecendo e funcionando. Coisas de quem já foi esperançoso e acreditou… eu estudava o rosto como uma forma de autoconhecimento e de me desconectar, aliviar a mente ao estressante trabalho com informática”, diz.

O especialista conta que a cada leitura que fazia, a cada nova descoberta, quanto mais se entendia, mais se reconhecia, mais este mundo o fascinava. “Por motivos pessoais, acabei procurando formas alternativas para tratar algumas dores e problemas físicos, fiz vários cursos de massagem – relaxante, quiropraxia, shiatsu – e comecei a trabalhar com isso no meu tempo vago. Em 2005 parei definitivamente de trabalhar com informática e fui trabalhar com terapias complementares,” diz Pellozzo, que também estudou Metafísica e Psicossomática.

ESPAÇO PARA EVENTOS

O OK Coworking, mais novo espaço de escritórios compartilhados de Jaguariúna, começou a funcionar no dia 26 de novembro de 2019 com a proposta de trazer um ambiente de trabalho inovador, com segurança, modernidade e baixo custo e em sintonia com o crescimento do setor.

Além de disponibilizar salas e estações de trabalho, o OK Coworking, em pouco tempo de funcionamento, está se tornando um espaço ideal para realização de eventos. Em menos de dois meses já abrigou a realização de um bazar, uma Roda de Negócios e ainda será sede, nesta sexta-feira (17 de janeiro), da reunião mensal do Clube Fomento de Negócios.

“O objetivo é integrar profissionais de diversas áreas através do aluguel de salas e espaços de trabalho compartilhados, e também ser local de referência para a realização de eventos, como cursos, workshops, palestras, exposições”, informa Carol Pepe.