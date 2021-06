JAGUARIÚNA RECEBE MAIS 15 MIL TESTES RÁPIDOS PARA COVID

A Prefeitura de Jaguariúna recebeu nesta terça-feira, dia 15 de junho, 15 mil testes rápidos para detecção do novo coronavírus. Os testes foram doados pelo governo federal depois de uma solicitação feita pelo prefeito Gustavo Reis, em Brasília, ao secretário de Assuntos Federativos da Secretaria de Governo da Presidência da República, Erick Moura de Medeiros.

Foi o próprio secretário nacional quem confirmou a chegada dos testes, durante reunião do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas (RMC), comandada pelo prefeito Gustavo Reis, nesta terça, em Jaguariúna.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, desta vez não haverá testagem em massa. Os 15 mil testes ficarão disponíveis na Unidade de Campanha de Jaguariúna às pessoas que apresentarem sintomas de síndromes gripais e procurarem o centro.

“Quero agradecer o secretário, que muito bem me recebeu em Brasília e fez essa doação por meio do governo federal e, assim, ajuda Jaguariúna nessa luta contra o coronavírus”, declarou o prefeito Gustavo Reis.

O secretário Erick Moura enalteceu a importância do contato direto do governo federal com as cidades. “A nossa função na secretaria nacional é justamente trabalhar nessa articulação. É uma satisfação muito grande estar sempre na ponta, visitando os municípios e fazendo ações como essa, para entregar para a população algo que o governo possa fazer”, disse o secretário.

Os 15 mil testes rápidos não têm custo para a Prefeitura e são do tipo de coleta por gota de sangue, para anticorpos IgG e IgM, que mostram se a pessoa esteve em contato com o vírus Sars-Cov-2.

Os anticorpos IgM são os que aparecem primeiro, sendo relacionados a infecções recentes, e sinalizam que o paciente ainda possui o vírus. Já os anticorpos IgG são produzidos posteriormente e indicam que a infecção se deu há algum tempo, ou seja, que a pessoa já possui imunidade ao coronavírus.

Em abril, a Prefeitura realizou a primeira testagem em massa da população para a Covid-19 no Parque Santa Maria, Centro Cultural e na Interclínicas da UniFAJ.