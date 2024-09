JAGUARIÚNA RECEBE PRÊMIO DE GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE

A Prefeitura de Jaguariúna recebeu nesta quinta-feira, dia 5 de setembro, o Prêmio Efetividade Pública, oferecido pela União dos Vereadores do Estado de São Paulo (UVESP) e pelo Centro Universitário UniAnchieta, com a chancela do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP). A cerimônia de premiação foi realizada no Auditório Paulo Kobayashi da Assembleia Legislativa de São Paulo, na Capital.

O prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, recebeu o prêmio das mãos do conselheiro e ex-presidente do TCE-SP, Sidney Beraldo, criador do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M) do TCE-SP, que avalia a eficiência das políticas públicas dos municípios paulistas e serviu de base para a premiação.

“Nossa administração cumpriu com louvor todos os pilares do Índice de Efetividade da Gestão Municipal e por isso recebeu a premiação. Nossos servidores municipais do Controle Interno, do Jurídico e do Planejamento também realizaram uma capacitação para que essas boas práticas se perpetuem dentro da Prefeitura. Parabéns a todos os servidores que nos ajudaram nessa grande conquista”, disse o prefeito.

Além da entrega da premiação a prefeitos e presidentes de Câmaras Municipais, o Efetividade Pública também entregou certificados aos servidores que participaram do curso de formação em gestão pública. No total, foram formados 208 servidores de mais de 20 cidades, incluindo Jaguariúna. O curso de qualificação continuada teve a duração de cinco meses, com encontros contínuos, semanais e aulas 100% ao vivo, que capacitaram secretários, vereadores, assessores e servidores com técnicas, ferramentas e estratégias importantes para a rotina da administração pública.

Jaguariúna integra um seleto grupo de municípios paulistas que têm gestões efetivamente eficientes, segundo a fiscalização do TCE-SP. Em 2023, a cidade melhorou sua nota no IEG-M, passando de C+ (em fase de adequação) para B (efetiva). Apenas 52 dos 644 municípios do Estado (8%) conseguiram receber essa nota, a melhor obtida, uma vez que nenhum município conseguiu as notas B+ (muito efetiva) e A (altamente efetiva). Outras 223 cidades obtiveram nota C+ e 369 foram avaliadas com nota C (baixo nível de adequação)

CONTAS APROVADAS

A atual gestão da Prefeitura de Jaguariúna também obteve a aprovação de todas as contas julgadas até o momento pelo TCE-SP. O órgão julgou e aprovou as contas de 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.

O Prêmio de Efetividade Pública e a aprovação de todas as contas da Prefeitura atestam as boas práticas de administração e gestão fiscal adotadas na gestão de Jaguariúna, o que reflete em bons serviços para a população, com transparência, responsabilidade e defesa do interesse público.

A Prefeitura de Jaguariúna também obteve, em 2020, 2021 e 2023, a nota máxima no índice CAPAG do Tesouro Nacional, do governo federal, que avalia diversos aspectos das finanças públicas e a capacidade de pagamento dos estados e municípios de todo o País.

Foto: arquivo