Jaguariúna recebe R$1,5 milhão para investimentos na Saúde Pública

O deputado Edmir Chedid (União) reivindicou a

liberação de R$1,5 milhão para a Saúde Pública de Jaguariúna e a

verba já foi disponibilizada pelo Governo do Estado de São Paulo à

prefeitura.

“Esta tem sido uma grande preocupação de todos os agentes públicos

e o recurso será usado em demandas fundamentais para o município, como

a realização de exames e cirurgias de pacientes atendidos pelo Sistema

Único de Saúde (SUS)”, ressalta o deputado.

Publicada no Diário Oficial do Estado em 12 de novembro, a Resolução

SS 155, estabelece a transferência do recurso do Fundo Estadual de

Saúde para o Fundo Municipal de Saúde em parcela única.

Atendendo às necessidades da comunidade, o deputado Edmir Chedid tem

reivindicado constantemente investimentos para a saúde de Jaguariúna.