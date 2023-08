Jaguariúna Rodeo Festival recebe público de todos os estados do Brasil

Megaevento sertanejo terá fãs de 1000 cidades, de todos os estados do Brasil

Já garantiu seu ingresso para o Jaguariúna Rodeo Festival? Em sua 34ª edição, o megaevento sertanejo reunirá fãs de todos os estados brasileiros!

Espectadores de 1.000 cidades do país compraram ingressos para curtir o festival, que acontece nos dias 22, 23, 29 e 30 de setembro, na Red Eventos, em Jaguariúna (SP).

São Paulo lidera o ranking de compradores, mas outros estados apresentam crescimento surpreendente! A venda para o público do Rio de Janeiro, por exemplo, dobrou em relação a 2022! Carioca gosta sim de sertanejo!

As vendas do Jaguariúna Rodeo Festival estão abertas no site Totalacesso.com. Confira o line-up completo do megaevento:

Dia 22 – Henrique e Juliano, Thiaguinho, Locos e Clayton e Romário

Dia 23 – Lynyrd Skynyrd, Zé Neto & Cristiano, Ícaro & Gilmar e Pedro Sampaio

Dia 29 – Ana Castela, Bruno & Marrone, Maiara & Maraisa, DJs KVSH e Malifoo

Dia 30 – Jorge & Mateus, Luan Santana, Gustavo Mioto e Dennis