JAGUARIÚNA SEDIA ENCONTRO REGIONAL SOBRE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS

Jaguariúna será sede nesta quinta-feira, dia 31 de março, da 3ª edição do Encontro Regional sobre o Sistema Estadual de Atendimento a Emergências (SEAE), que será realizado das 8h às 12h30, no Boulevard do Centro Cultural.

O evento é voltado agentes de Defesa Civil, bombeiros e brigadistas e trará palestras com o diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado, e com o tesoureiro da Rede Integrada de Emergências (Rinem) de Campinas, Marcos Faian. Também haverá treinamento e simulado com o Capitão PM Robson Mitsuo, do 5° Grupamento de Bombeiros.

Participarão do encontro agentes de Defesa Civil, bombeiros públicos municipais, brigadas comunitárias, brigadistas das empresas que compõem a Rinem e demais integrantes do SEAE.

“Esse 3º encontro é uma oportunidade para que os órgãos que integram o sistema possam estar juntos, trocar experiências e passar por treinamento, alinhando a doutrina de atendimento a urgências no estado”, disse 1° Tenente PM Leonardo Henrique Simões Matos, do 7º Grupamento de Bombeiros.