Jaguariúna sedia 3º CONGRESSO DA JOVEM ADVOCACIA

Mais conhecimentos puderam ser passados aos estudantes e jovens advogados

No Sábado (26), foi realizado o 3º congresso da jovem advocacia com representantes da OAB. O evento foi propício para que os estudantes pudessem ter contato com os advogados e profissionais jurídicos de carreira para assim, mensurar o mundo do direito e, também, para terem a oportunidade de trocar experiência.

De acordo com o advogado e Vice-Presidente da OAB SP, Leonardo Saci, o encontro serve não só para a interação dos novos profissionais, mas também, para uma aproximação de relação entre os profissionais em atividade e os que ainda no futuro irão atuar, “estou muito feliz em poder estar fazendo parte deste segundo congresso, está sendo um encontro de advogados formandos com advogados já especializados tendo essa troca de experiências de profissões e isso é bom para todos”, disse.

O vice-presidente lembra que há dois anos, estavam sem poder se reunir devido a pandemia, mas, agora, comemora a possibilidade do encontro não mais ocorrer por meio de plataforma virtual, “ficamos dois anos parados e agora, conseguimos retomar, é bom para todos nós esse encontro, tirando um pouco o pessoal do online, ou seja, de forma presencial elas podem de uma forma mais direta ter essa oportunidade de trocar ideias”, explica.

Já para o Vice-Presidente Subseção OAB/SP Jaguariúna, Caio Vicenzotti, o congresso não é só importante para a subseção de Jaguariúna, mas abre um precedente para que todos os jovens advogados tenham a oportunidade de encontrar novos colegas, “o evento traz essa abrangência, a possibilidade de trocar conhecimento, aprender um pouco mais e manter contato. O evento é de suma importância e reflete bem essa interação” conta.

Vicenzotti agradeceu a Seccional OAB de São Paulo pela confiança e oportunidade pela realização do evento, enalteceu a presença de todos os participantes e acredita que a cada ano o evento tende a se fortalecer mais.

Os participantes puderam assistir as palestras e por meio de cada palestrante, novos e mais conhecimentos puderam ser passados aos estudantes e jovens advogados.

Cada palestrante recebeu das mãos dos estudantes do curso de direito, os certificados em prol do conhecimento que foi ministrado, o que de certa forma, simbolizava “a troca de conhecimento”.

Formada em 2019, a advogada Ana Letícia atua como criminalista em Jaguariúna e esta foi a primeira vez que ela participou do congresso. Para a advogada, os temas atuais abordados no evento, só tende a enriquecer ainda mais o conhecimento. “Tem sido brilhante, tudo muito bom, as palestras com temas atuais, ajuda a facilitar o dia a dia do jovem advogado, as abordagens práticas e didáticas só têm a enriquecer todo o conhecimento, além de proporcionar o reencontro com outros colegas advogados, ampliar a possibilidade de contatos e estabelecer o network”, afirma.

Para ela, o direito, a justiça passeia por esses caminhos, a interação e a troca de informação são fundamentais para todo o processo, “É nisso que esta firmado o mundo do direito e da justiça, isso é feito com pessoas, para pessoas e acho que esse é o ponto fundamental que o congresso prioriza e proporciona para nós”, finaliza.