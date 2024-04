Jaguariúna sedia reunião do Parlamento Metropolitano da RMC, nesta sexta-feira (12)

A Câmara Municipal de Jaguariúna sedia, na próxima sexta-feira (12), a 3ª sessão ordinária do Parlamento Metropolitano da RMC (Região Metropolitana de Campinas). Aberto ao público, o encontro terá inicio às 10 horas, com transmissão através do canal da Câmara Municipal no Youtube.

Na reunião será apresentada a palestra “A força da comunicação pública e estratégias eleitorais”, com o jornalista Edinho Baffi, especialista em marketing político, comunicação pública, gestão de imagem, prevenção e gerenciamento de crises; autor dos livros “O X da Eleição”, “Xadrez Eleitoral” e “Comunicar com estratégia faz a diferença”.

O vereador Romilson Silva, presidente da Câmara Municipal de Jaguariúna, também é vice-presidente do Parlamento da RMC. Romilson destaca a importância do Parlamento Metropolitano nas discussões de assuntos importantes para toda a região. “Jaguariúna tem um peso muito importante para nossa região, sendo assim é com muita satisfação que abrimos nossas portas para receber os vereadores e demais autoridades de todos os outros municípios”, ressaltou.

O Parlamento Metropolitano da RMC reúne presidentes de Câmaras e vereadores de todas as 20 cidades que compõem a região. As sessões ordinárias acontecem mensalmente em uma cada uma das sedes do Poder Legislativo. Neste ano as primeiras sessões ocorreram em Nova Odessa e Campinas.