Jaguariúna Solidária Leva Ação Social ao Roseira de Cima

Programa oferece doação de roupas, calçados e acessórios no bairro, nesta sexta-feira, dia 13 de junho

A edição deste mês do programa Jaguariúna Solidária já tem data marcada: será nesta sexta-feira, dia 13 de junho, no bairro Roseira de Cima, em Jaguariúna. Os moradores poderão ser atendidos das 9h às 14h, no Parque Maria Estela Bianco Torres.

Promovido pelo Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna, o programa distribui gratuitamente roupas, calçados e acessórios, beneficiando famílias em situação de vulnerabilidade. A iniciativa busca aproximar os serviços sociais da população, promovendo cidadania e solidariedade de forma prática e acessível.

SERVIÇO

Jaguariúna Solidária

Data: 13/06 (sexta-feira)

Local: Parque Maria Estela Bianco Torres – bairro Roseira de Cima

Horário: das 9h às 14h

Foto: Thiago Carvalho