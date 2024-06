Jaguariúna/SP e Mogi Guaçu/SP receberam projeto “Trânsito e Cidadania”, com apresentações de peça infantil

Crédito da foto: Grupo Komedi

Apresentações tinham objetivo de promover educação sobre boas práticas nas ruas

O público infantil das instituições de Jaguariúna/SP recebeu, entre os dias 17, 18 e 19 de junho, 6 apresentações da peça “Trânsito e Cidadania”. A cidade de Mogi Guaçu/SP também foi contemplada com 6 exibições do mesmo projeto, nos dias 24, 25 e 26 de junho.

Tanto em Mogi Guaçu, quanto em Jaguariúna, 360 crianças estiveram presentes nas peças, totalizando 720.

O programa “Trânsito e Cidadania” incluiu apresentações teatrais, com inserções cênicas. Todas as iniciativas foram gratuitas, voltadas para crianças. O espetáculo foi instrutivo e participativo, abordando aprimoramentos no tráfego e na qualidade de vida dos moradores em localidades de diversos tamanhos, com a participação ativa dos futuros cidadãos.

Os propósitos do programa envolveram o desenvolvimento de atividades recreativas, que facilitaram a absorção dos conteúdos abordados, bem como a democratização cultural por meio das artes dramáticas. Além disso, teve o intuito de promover debates sobre o assunto, que era o trânsito.

O espetáculo envolveu interações entre os atores e o público, sendo assim, as crianças foram convidadas a se envolverem na atuação. No começo da apresentação, foram discutidos detalhes sobre os sinais de trânsito e as regras de direção, educação, etiqueta na via pública, uso adequado das faixas de pedestres e passagens, juntamente com outras sugestões para garantir a segurança.

Em colaboração com os atores, as crianças configuraram o cenário, montando uma cidade com todas as melhorias necessárias. Uma equipe de monitores esteve presente para orientar as crianças, embora elas mantivessem sua independência.

Na sequência, as crianças representaram uma simulação de uma cidade em movimento. Os atores assumiram os papéis de agentes de tráfego, semáforos, pedestres, idosos, pessoas com deficiência visual, motoristas e outros elementos comuns no cotidiano urbano.

O projeto contou com monitor para auxiliar o público no espaço, orientando os participantes com deficiências físicas, visuais ou que apresentam espectros, síndromes ou doenças que gerem limitações.

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, apresenta o projeto “Trânsito e Cidadania” com patrocínio da empresa Mahle, produção da Faço Arth Produções e Apoio Komedi Projetos.

Instituições que receberam as estruturas e oficinas:

Boulevard Pedro Abrucêz e Centro Esportivo Antônio Macena Maria.

Sobre o PROAC: O ProAC ICMS é a modalidade do programa de fomento paulista que funciona por meio de patrocínios incentivados e renúncia fiscal. Para ter acesso aos recursos disponíveis, os artistas, grupos ou produtores devem submeter seus projetos à análise de uma comissão especializada, que avalia requisitos como relevância artística e adequação da proposta orçamentária.

Com o projeto aprovado, o proponente pode solicitar patrocínio a empresas sediadas em São Paulo. Estas, por sua vez, recebem descontos no imposto devido, como forma de estímulo ao patrocínio. Qualquer empresa pode ser patrocinadora via ProAC ICMS, bastando ser contribuinte deste imposto e estar em dia com suas obrigações fiscais.

A fim de garantir uma ampla distribuição dos recursos disponíveis, a legislação do ProAC ICMS estabelece limites máximos de captação para cada tipo de projeto, além de limitar também a quantidade de projetos por proponente. Para as empresas há, ainda, um limite máximo de valor a ser patrocinado, que varia percentualmente segundo o volume de impostos a recolher.