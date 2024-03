JAGUARIÚNA TERÁ NOITE DO FLASHBACK NO PARQUE SERRA DOURADA NESTE SÁBADO

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, promove neste sábado, dia 23 de março, mais um evento para os amantes da boa música. A noite do Flashback será realizada no Espaço Modal do Parque Serra Dourada, a partir das 19h.

O evento terá os melhores hits dos anos 70, 80 e 90 em uma só noite. Quem comandará o som é a turma do Flash Night.

Além de muita música e diversão, o público também contará com praça de alimentação com food trucks no local.

A entrada é gratuita.